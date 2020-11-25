【愛傳媒特約記者吳思賢報導、拍攝】受到新冠肺炎的疫情影響，許多台灣民眾今年都取消了出國旅遊觀光的計劃，就連距離台灣最近、頗受許多台灣民眾歡迎的鄰國日本都無法前往。不過可能還有人不知道，想參觀神社，其實不必去日本，到桃園就可以看到幾乎是原汁原味的日本神社。

日治時代後期，總督府積極推動皇民化運動，從1931 年、昭和六年進入準戰爭期之後，展開「一街庄一社」的建造神社運動，在全台各地陸續起造了大約200座神社。不過日本戰敗之後，隨著國民政府來台，內政部下令拆除全台神社。

原本桃園神社也會被拆除，但是文史工作者積極呼籲留下此一仿造唐代建築的神社，這才保留住了桃園神社，並且在1946 年、民國 35 年改設為「新竹縣忠烈祠」（桃園在1950年、民國39年才成為縣）。

桃園神社是在1938 年、昭和十三年舉行鎮座祭，原本奉祀的是和台灣神社相同的造化三神以及北白川宮能久親王（隨著日本軍隊在乙未戰爭來台，1895年死於台南）之外，加祀掌管五穀豐收的豐受大御神還有明治天皇。

桃園神社大致上維持原汁原味的日本神社建築風格，建築群包括安置神位的「本殿」、供一般信眾參拜的「拜殿」、辦公的「社務所」、供民眾在參拜前洗手及漱口的「手水舍」等，建造材料使用檜木、杉木。在神社廣場上，還有石造的鳥居、獻燈、㹮犬、以及銅馬雕塑等設施。桃園神社位於虎頭山，四周古樹參天，不只神社值得參觀，附近自然景觀也非常優美。

桃園神社目前轉型為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，桃園市長鄭文燦編列數千萬預算，經過四百多天的修繕，改善了本殿漏水問題，更新屋瓦、重作圍牆，社務所也更全面翻新，結構補強、增設空調、更換榻榻米，石板步道也整理得非常平坦，更全面加強無障礙坡道，再現原本的風華，並且成為適合觀光的景點。

「桃園忠烈祠暨神社文化園區」雖然保持了神社的完整樣貌，也仍然有奉祀功能，不過奉祀對象已經不再是日本神道，而是因公殉職的台灣軍警消人員，這或許也是另一種大和解的具體實踐。

「桃園忠烈祠暨神社文化園區」現在免收門票，想要體驗「偽出國」就到日本的民眾，請注意開放時間為每天早上九點到下午五點，附近還有健行步道，非常適合老少親子一同遊玩。

(中時新聞網)