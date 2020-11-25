【愛傳媒葉元之專欄】皇家傳承接二連三被檢舉，11月20日新北市政府經發局接到媒體電話，說有民眾向媒體投訴，皇家傳承牛肉麵的料理包工廠沒有工廠登記。

市府星期一到工廠進行聯合稽查，發現工廠土地、房屋、衛生設備都合法，但確實沒有登記，業者可能疏忽，會輔導業者補辦。

在更早之前，也有民眾檢舉皇家傳承牛肉麵店油煙味過重，但市府查無具體事證。

試想，若是皇家傳承老闆在一開始不要打臉行政院，不要拿出美牛萊克多巴胺零檢出的證明，或是不要否認曾傳加油訊息給行政院前發言人，那他還會遭受接二連三的檢舉嗎？

這超像民進黨側翼一貫的套路，用鬥臭別人來洗白自己，前幾天秋鬥，民眾上街頭反民進黨雙標、反萊豬、反黨國，結果綠營側翼反而攻擊國民黨，說國民黨不適合參加秋鬥，甚至說國民黨對不起二二八，所以不能為人民把關食安。

哈囉？這是重點嗎？當權者要聽到人民的聲音才是重點吧！鬥臭別人是無法洗白自己的，人民眼睛是雪亮的！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)