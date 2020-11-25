【愛傳媒黃珊珊專欄】振興經濟、刺激消費最困難的地方在於：「如何用最低成本讓最多人受惠。」

所以我們採取兩個策略，一是「旅遊補助」、二是「舉辦慶典」，從12月到明年3月的刺激觀光經濟政策，我們都想好了！

從今年12月到明年3月，我們要補助10萬名自由行旅客，分為兩個階段，今年的「春節」想必也會是國人出遊、刺激經濟的重點，所以只要在活動期間內將身分證上傳，平日住宿每房每晚都可以折抵1,000元！

自由行有補助，團體旅客當然也不能少，我們將補助10萬名團客，除了補助旅行社每人1,000元，兩天一夜的旅途中也可以免費乘坐觀光巴士，遊商圈、夜市、景點等。

更重要的是，今年的冬天台北也會很熱鬧，觀傳局推出的台北冬起來，整合了台北各局處的五大活動，從11月開始的「繽紛耶誕玩台北」、12月的「公館聖誕季」、跨年的「台北最High新年城」、過年期間的「台灣年味在台北」一直到2月底的「台北燈節」通通都有，同時也會規劃相關的防疫措施，讓大家玩得開心，也能玩得安心。

要幫助刺激經濟，首先要先降低大家來台北的成本，再來推動可以吸引大家前來觀光的有趣旅遊，並且把我們的景點與特色推銷出去，才有辦法真正的帶動經濟。

我們不做短期的行銷與噱頭，而是希望把每一場活動都變成「台北的慶典」，成為我們的規律，才能夠持續在疫情影響之下，繼續維持讓台北的觀光經濟持續穩定！

作者為台北市副市長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)