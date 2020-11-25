【愛傳媒特約記者吳思賢報導】引起各方注意的2020年秋鬥，於11月22日下午順利結束，主辦單位24日發表感謝聲明，謝謝秋鬥各鬥陣團體的積極支持與來自四面八方民眾的參與。主辦單位也自我檢討指出：五、六萬人參加的大型集會遊行，勢必存在許多問題，會在即將召開的秋鬥工作檢討會議上針對今年秋鬥展開全面檢討，並在這樣的基礎上繼續推動秋鬥各項運動向前行。2020年秋鬥的總召集人，為知名的社會運動者、世新大學社會發展研究所黃德北教授。

秋鬥遊行途中，鬥陣團體「土盟」的工作車受到部分民眾的叫囂挑釁，主辦單位認為這點相當令人遺憾，因為民主社會應多元寬容地對待所有不同意見的人，不應該用言語肢體的威嚇使人閉嘴，「恰恰如我們當前的統治者就是這樣的嘴臉。」

主辦單位也期盼台灣人民不要再陷入統治階級所製造的弱弱相殘、民民相殘的陷阱，大家應該一起將矛頭對準邪惡的統治階級、帝國主義與資本主義體制。

由於黎明幼稚園林園長擁有的宣傳車，今年是協助秋鬥辦理民進黨政治人物報到的工作車（但是民進黨並沒有任何政治人物來報到），報到結束後他們就在遊行隊伍後面加入遊行行列。這些迫遷戶分別曾經遭到民進黨、國民黨與民眾黨政治人物的強制拆遷，因此他們製作出「民進黨=國民黨」、「民眾黨=民進黨」等標語貼在車上，表達他們對現有主流政黨土地政策的強烈不滿與抗議。主辦單位認為，這是他們真實的感受，應該尊重他們的這一看法。主辦單位更呼籲台灣人民一起來關心與支持在土地與居住問題上受到不公平對待的弱勢群體，如果放任金權氾濫，資本與官方勾結介入土地炒作，「今天拆王家，明天可能就會拆你家」。

主辦單位特別對黎明幼稚園林園長帶隊的土盟工作車成員受到騷擾致上萬分歉意。由於這次秋鬥參與的人數龐大，能夠投入的社運工作人員有限，所以糾察隊都安排在遊行隊伍前面，忽略走在最後面的、最弱勢的土盟拆遷戶是最需要保護的群體。主辦單位希望明年有更多的社運團體與志工投入秋鬥的工作行列，讓每年的秋鬥能日趨完善。

(中時新聞網)