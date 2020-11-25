藝人丁小芹5年前在拍賣網站販賣假名牌包，多達12名買家上當受騙，最高法院維持二審認定，雖減刑輕判為2年6個月，但仍須於今天上午10點入監服刑，另外丁小芹官司期間，弟弟因為酗酒暴斃慘死家中，讓家中二老難以接受噩耗，心碎直呼「我們完了」。

丁小芹淡出演藝圈轉開服飾店，於拍賣網站販售名牌商品，並標榜9成新有保證書，吸引買家購買，後來有買家送往鑑定後，確認是仿冒品要求退款，此外更有人爆料買全新商品，卻是收到二手貨，甚至還曾匯款後沒收到商品，紛紛報警提告，新北地院審理時，認為她價值觀偏差，依加重詐欺罪重判3年6月，後來丁小芹開記者會公開致歉，考量她坦承罪行後與被害人達成和解，減刑後判2年個6月，並於今天上午10點入監服刑。

不過丁小芹打官司期間，10年前為了分攤家計，放棄音樂夢擔任保全的弟弟，因為車禍導致下肢嚴重受傷，更因行動不便情緒低落，因此罹患憂鬱症，情緒陷入嚴重低潮的他常借酒澆愁，後來竟被發現酗酒暴斃慘死家中，讓丁小芹一家人難以接受此噩耗。

根據《ETtoday新聞雲》報導，丁小芹即將入獄，兒子又因為長期酗酒暴斃身亡，家中經濟頓時失去來源，這讓丁小芹父母接受訪問時，情緒崩潰表示：「我們就完了」，讓人感到相當鼻酸。

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(中時新聞網)