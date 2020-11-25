彭博資訊報導，原訂12月5日率團訪問台灣三天的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），已取消這次訪問行程。外交部表示感到惋惜。

外交部長吳釗燮今早受訪表示，我們已經從美方接到通知，就是因為行程改變因素，惠勒在年底無法到台灣來，對此事外交部感到惋惜，但台美之間的交流不論在哪個層面或哪一個議題，交流都非常頻繁，接下來繼續就國際環保合作和美政府繼續來合作，不會停下來。

至於惠勒的拉美行程沒有被取消，獨獨訪台行程被取消，是否因為日前美軍印太司令部J2少將情報處長史達曼訪台曝光有關？吳釗燮表示，這是兩件截然不同的事，這件事基於台美之間的互信，我們是沒有對外表述跟評論。

外交部指出，外交部一向歡迎美國閣員級官員來台從事各項交流，未來也會秉持這個原則，與即將上任的拜登政府共同推動國際環境保護合作，並促成相關官員訪問台灣。

(中時 )