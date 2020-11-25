凱擘大寬頻機上盒myVideo全新上架好萊塢賣座強片、話題動漫、獨家網路劇集及最新跟播偶像劇。11月底前，進入機上盒myVideo「金字電影院」除享看片優惠價，還有機會把3C好禮帶回家，觀賞機上盒myVideo任一部影片再加碼抽跨年演唱會VIP門票。

凱擘表示，機上盒myVideo精采好片，「單點強檔」推薦音樂喜劇電影《天后小助理》，及近期席捲日、台兩地的超人氣動漫《鬼滅之刃》，進入機上盒myVideo訂購《鬼滅之刃》單次租借方案，168元就可享全集數15天無限暢看，還能再抽炭治郎與禰豆子兩用枕。

機上盒「myVideo豪華月租」新上架改編自暢銷間諜小說的《雙面特務》、以及11月27日上架的《追殺艾娃》。戲劇部分，機上盒myVideo獨家播出首部改編自台灣原創音樂劇的迷你網路劇集《不讀書俱樂部》、全新跟播台劇《未來媽媽》。此外，機上盒myVideo也陸續上架日本百億票房動畫導演新海誠全系列作品，包括《天氣之子》、《你的名字》、《言葉之庭》等經典之作。

凱擘大寬頻提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、myVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護及HealthCare健康保健室等。旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等。

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