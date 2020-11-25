英利-KY(2239)公布今年財測，第4季營收54.54億元，較上季54.27億元略增，但因第3季有低價原物料，第3季毛利率上升至18.03％，第4季則無此優勢，估計第4季每股盈餘1元，較法人估計的2元折半，今年全年每股盈餘預估3.21元。

公司指出，這次公布財測，主要因為配合子公司在大陸A股上市，大陸主管機關要求做出財務預測，在台灣同步公告。

根據財測內容，第4季營收54.54億元，營業毛利8.75億元，毛利率16.04％，營業利益3.12億元，稅前淨利1.98億元，每股盈餘1元。今年受到疫情影響，英利-KY第1季出現上市後首次虧損，第2季雖然急起直追，但預估今年全年的營收、毛利率及獲利都低於2019年，總計全年估計營收196.32億元，營業毛利32.08億元，毛利率16.34％，營業利益10.72億元，稅前淨利7.71億元，每股盈餘3.21元。

不過，法人仍看好公司公司明年趨勢，除了今年第1季基期低外，大陸車市復甦，公司積極切入新能源車，高毛利電池殼體產品逐漸放量，將帶動2021年營收及獲利大幅優於今年。

(時報資訊)