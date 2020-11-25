成衣大廠聚陽（1477）董事會通過啟動現金增資計畫，擬發行股數2200萬股，此次辦理現增主要是為了償還銀行借款，另外公司明年有擴產計畫。聚陽每年平均的資本支出金額大約落在2000萬美元（約新台幣5.7億元）左右。此次現增，若以聚陽昨天收盤股價197元換算，預計可籌資逾40億元新台幣。外資針對聚陽增資出具最新報告，給予「買進」評等，目標價240元。

外資指出，聚陽現增後對每股獲利稀釋約10%，現增定價約在明年1月中。因應大客戶明年持續成長，聚陽明年在南越、北越、印尼等主要生產基地都有擴廠計畫，目標明年整體產能要比今年大幅增加兩成至三成。

外資指出，聚陽明年的獲利年增可望近2成，大客戶包括: GAP，Target，Fast Retailing以及和Kohl’s都在明年有強勁的成長動能，上述4大客戶占聚陽營收比約7成。新冠疫情加速了產業整併，對於大型供應鏈如聚陽而言是利多。

外資也透露，聚陽將在12月釋出對明年的展望，預計明年前4大客戶的出貨年增會有2位數的成長，除大客戶本身的成長動能外，供應鏈朝大型化也讓聚陽直接受惠。聚陽董事長周理平分析，這一波客戶訂單回籠的速度滿快，主要原因之一在於疫情造成不少中小型的紡織廠退場，加上疫情變數使得急單變多，客戶集中下單的趨勢更加明顯，具有營運規模和快速反應能力的供應商，反而逆勢受惠。

展望今年第四季，聚陽營收仍可望有個位數的年增，目前聚陽主要生產據點已經轉移到越南、印尼等東南亞國家，未來持續將受惠轉單效應。

(時報資訊)