第63屆葛萊美獎將於2021年1月舉行，日前公布入圍名單，西洋流行天后碧昂絲（Beyoncé）以9項提名成為本屆入圍大贏家，泰勒絲（Taylor Swift）、杜娃黎波（Dua Lipa）和羅迪里奇（Roddy Rich）也以6項提名並列第二。值得一提的是，南韓人氣男團防彈少年團（BTS）首度入圍葛萊美，可望抱走獎項。

碧昂絲以專輯《BLACK PARADE》獲得包括年度歌曲、年度唱片製作等9項提名，是本屆入圍最多的歌手；泰勒絲、杜娃黎波和羅迪里奇以6項提名緊追在後，怪奇比莉（Billie Eilish）與小賈斯汀（Justin Bieber）則入圍4項。不過幾家歡樂幾家愁，在全美音樂獎（AMAs）大放異彩的威肯（The Weeknd），居然在葛萊美掛蛋，被視為本屆最大遺珠。

防彈少年團（BTS）魅力不僅席捲全亞洲，在歐美國家也很受歡迎，他們才在全美音樂獎拿下最受歡迎流行／搖滾團體或雙人組、年度社群藝人等大獎，這回首度入圍葛萊美，即便亞洲時間已深夜，仍掀起韓網的暴動，迅速登上熱門話題前幾名。

防彈少年團成員也即時觀看葛萊美獎公布入圍名單，雀躍地將喜訊上傳到推特，也驗證SUGA的神預言金口，他先前才說「下個目標是葛萊美」，想不到就入圍了，讓粉絲激動不已。

(中時新聞網)