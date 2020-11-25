一名網友近來經過永和頂溪捷運站時，常看到一名老翁坐在站前地上賣玉蘭花，他掛了一個牌子寫「無子女太太過世」，讓許多熱心網友紛紛掏錢買花。不過，卻有網友稱老翁賺錢拿去買菸、買彩券，叫大家「不要被這位阿伯給騙走了」，引發兩派網友論戰。

（圖／我是永和人臉書社團）

一名網友昨（24日）在臉書社團「我是永和人」發文表示，最近2、3周發現這名老翁賣玉蘭花，跟他買了兩次且小聊一下，發現他沒有申請老人津貼，每個月房租要8000元，還戴著助聽器，自己花100元買花，「希望大家多多幫忙他讓他早點回家！」

（圖／我是永和人臉書社團）

但有網友稱老翁賺到的錢拿來買菸、買彩券，「各位網友不要被這位阿伯騙走了」、「經濟很差了，還把賣的錢拿來買菸這不是很奇怪嗎？」。但這兩位網友的發文卻遭大批網友圍攻，「抽煙就是詐騙嗎？為什麼」、「他可能就只有這個樂趣而已」、「有時候老人家習慣改不過來了」、「一篇文章說非洲小孩拿到10塊錢會去買強力膠吸食而非食物，因為食物只能飽一餐，強力膠可以一天都不覺得餓」。

（圖／我是永和人臉書社團）

有在地網友表示「我有跟爺爺買過一次，當我說要買時，他臉上如孩童般的笑臉，讓我心甘情願」、「他賣的3串50就可以接受， 至少不是獅子大開口一串100」、「我每次只要遇到這位爺爺一定買100」、「有幫到他才是重要的」、「尊重天下的所有老人，我們老了，也會得到尊重」、「3串50也是辛苦錢」、「伯伯年邁，自食其力，別想太多什麼騙不騙人」。

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(中時新聞網)