中國湖南一棟別墅發生火災，起火原因為家中小孩忘了將電暖器關閉，就跑到奶奶家吃飯了，造成1百多萬人民幣（約新台幣5百多萬）的損失，所幸沒有人員傷亡。

綜合陸媒報導，事發於23日晚間6、7點左右，湖南汨羅市大荊鎮金渡村一棟別墅發生大火，火勢相當猛烈，不斷竄出，消防人員花了2個小時才將火勢撲滅，損失高達1百多萬人民幣（約新台幣5百多萬），所幸沒有人員傷亡。

村里的幹部表示，這棟別墅有3個孩子，最大的孩子只有10歲，而他們的父母均在外做生意。事發當天，孩子將屋內的電暖器打開了，剛好到了晚飯時間，奶奶叫他們前去吃飯，3個孩子就跑去吃飯了，忘了將電暖器關閉，沒想到竟釀成火災。

影片曝光後，許多網友也紛紛留言，「人沒事就好」、「最大的十歲，其他的更小，居然可以沒有大人照看就丟別墅了」、「這別墅也太大了」、「家裡沒大人嗎」、「幸好孩子沒事，沒人受傷！」。

(中時新聞網)