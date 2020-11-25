結婚本是件開心的事，但兩家人卻因為主桌分配而鬧得不愉快。一名女網友抱怨，妹妹即將結婚，但父母早已離世，因此她想與大舅一同坐主桌代表女方家人，不料卻被妹妹的婆婆拒絕分配至32桌，她反應無效還被對方怒罵「沒家教、目無尊長」，既無奈又氣憤，但也無可奈何。

原PO於《爆怨2公社》發文指出，懷有4個月身孕的妹妹急將與男友步入禮堂，但雙方卻因主桌位置分配而吵了整個下午，她透露，由於爸媽早已離世，對方本主意由她坐主桌代表新娘家長，豈知，男方的爸媽要求讓自己的親戚、好友及同事坐前面，將新郎、新娘的好友往後桌擺。

原PO指出，婚宴也不過35桌，身為新娘的姐姐，竟然被安排到32桌，主桌則是「新郎、新娘、新郎爸爸、新郎媽媽、新郎大伯、新郎二伯、新郎小叔、新郎外婆及新郎舅舅」，甚至是新郎爸爸的拜把兄弟也在名單內，這讓原PO忍不住嘲諷「喔，原來不是爸媽再婚，是家庭聚會啊！只差沒有坐上新郎的姑姑還有新郎的阿姨，就一家團聚吃年夜飯了啊！」

看妹妹身為新嫁娘也無力反抗，原PO便黑了臉跟男方父母反應「身為姐姐要坐在主桌，還要請新娘的大舅一起坐，因為他才是真正新娘這裡的家長。」豈知，對方直接翻臉，怒罵她「沒家教、目無尊長」，無奈之下她只好去接受去坐32桌，但她忍不住為妹妹感到擔憂「唉，還沒結婚就這樣，婚後有得受了。」

原PO補充表示，新郎就是標準的媽寶，只會口頭說「結婚後我會疼妳的」，她更擔憂妹妹會成為日前新聞上「我的婆婆殺了我再版」，但該勸說的她都已經盡力，不過值得慶幸的是，小倆口結婚後新居在新竹，並未與公婆同住，這也使她放心不少。

(中時新聞網)