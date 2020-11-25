台灣大寬頻機上盒myVideo熱播強片全新上架，席捲全球的超人氣動漫《鬼滅之刃》，台灣大寬頻推出進入機上盒myVideo「單點強檔」訂購《鬼滅之刃》單次租借方案，168元即可享全集數15天無限暢看，還能再抽日本官方授權的炭治郎與禰豆子兩用枕。

另外，由達科塔強生主演的好萊塢賣座音樂喜劇《天后小助理》，結合歌舞、勵志及感情元素，適合全家大小細細品味。 「myVideo豪華月租」11月重點強片包括改編自暢銷間諜小說的《雙面特務》，11月27日上架由《神鬼認證》、《玩命關頭》幕後團隊打造的動作鉅片《追殺艾娃》。

台灣大寬頻表示，機上盒myVideo強檔戲劇也輪番上陣，獨家播出首部改編自台灣原創音樂劇的迷你網路劇集《不讀書俱樂部》，另外，全新跟播台劇《未來媽媽》，機上盒myVideo自11月27日起每周五晚上11點30分上架新集數，此外，機上盒myVideo也陸續上架日本百億票房動畫導演新海誠全系列作品，包含《天氣之子》、《你的名字》、《言葉之庭》等經典之作。 機上盒myVideo回饋用戶的「金字電影院」活動進入最後倒數，11月30日前進入機上盒myVideo，觀賞「單點強檔」或購買「數位珍藏版」影片，即可加碼參加抽獎活動，有機會把Sony 5G手機、Google Nest Mini智慧音箱帶回家。此外，活動期間內，進入機上盒myVideo看片，有機會抽中aMEI台東跨年演唱會VIP門票，一人中獎兩人同行。

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