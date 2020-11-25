美國總統底定，台股加權指數25日開高在13,860.95點，大型電子權值股台積電（2330）、大立光（3008）、聯電（2303）股價開在盤上，領漲大盤，指數攻堅13,900點關卡。

在川普政府同意交接政權、總統當選人拜登選定聯準會前主席葉倫擔任財政部長的激勵下，道瓊工業平均指數11月24日突破3萬點整數關卡、為史上頭一遭。

道瓊工業平均指數11月24日上漲1.54％（454.97）點、收30,046.24點，創歷史收盤新高。

那斯達克指數上漲1.31％（156.15點）、收12,036.79點，逼近9月2日的歷史收盤高（12,056.44點）。費城導體指數上漲0.53％（13.75點）、收2,609.01點，創歷史收盤新高。

大型本土投顧指出，此次多頭強勢攻堅，如入無人之境，台股再創歷史新高到13,951點。只是技術面乖離實在太大，尤其權王台積電已6 個交易日未能站穩500元整數關卡，使得大盤雖然又創高點，但獲利回吐賣壓隨即湧現。短線指數回測5日均線，不過成交值放大過速卻收黑棒，多頭遇到瓶頸，操作切忌追高殺低，同時應該逢高汰弱。

美國選情底定，台積電領軍的半導體超強走勢，不但讓台股再創新高，亦拉大個股比價空間。年底資金行情依舊熱絡，預期盤面將以類股輪動方式表現，現階段選股可逢低承接未來具展望質優公司。

(工商 )