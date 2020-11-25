POCO憑藉其推出一系列完整的手機陣容為人所知，POCO Global今（24）日宣布正式成為獨立品牌，並推出全新專注娛樂體驗的入門級手機：POCO M3。POCO M3擁有4,800像素三鏡頭相機、6,000 mAh超大電量、生動的FHD+螢幕和Qualcomm Snapdragon 662行動平台，鎖定成為娛樂愛好者的首選。

自2018年POCO F1首次亮相以來後，POCO獲得許多粉絲支持，在三年內打進全球超過35個市場、POCO F1的出貨量超過220萬台，全球總共銷售超過600萬台 POCO手機，為POCO成為獨立品牌的重要里程碑。POCO M3為POCO Global M系列首款新機，代表品牌進軍全新的智慧型手機領域。從POCO Global旗下F系列在頂級旗艦手機中的成功，以及X系列於中階領域的影響之下，新的M系列將能讓POCO品牌接觸更多的科技愛好族群。

POCO M3配備同級產品中最大容量的電池，憑藉6,000mAh高充電循環電池，讓重度遊戲玩家也可以瀏覽、連接和進行串流遊戲一整天。在輕度使用情況下，手機預計可使用5天以上；在中等程度使用情況下，手機可使用約3天；而高度使用的情況下，將電池完全耗盡大約需1.5天。同時，POCO M3配備專門特製的電池，可以承受高溫並提供接近2.5年的使用壽命，並且不會出現明顯地退化狀況，進而確保持久的使用體驗。

除耐用性外，POCO M3憑藉MIUI超級省電模式及18W快速充電，為用戶提供更快及更一致的充電速度。手機隨盒附贈22.5W充電器，並支援反向有線充電，提供更高的便利性。

POCO M3專為極致娛樂體驗而生，配備6.53吋 2340x1080 高解析度FHD+水滴螢幕，以1,500：1的對比度及19.5：9的顯示比例，帶來無邊際的影視體驗。康寧第三代大猩猩玻璃為螢幕提供了足夠的保護，可抵抗跌撞和防止刮傷或摩擦，而抗指紋的機背設計則提供了良好握感與輕量感。手機採用側置式指紋辨識器，實現簡約的前螢幕設計。

POCO M3獲得德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證，意即用戶縱使觀看數小時內容也不容易感到眼睛疲勞；POCO M3配有防塵功效的雙立體聲揚聲器系統，可提供強勁的低音，帶來沉浸式室內娛樂體驗。

POCO M3的三鏡頭相機，包括4,800萬像素主鏡頭、200萬像素微距相機和200萬像素景深鏡頭。同時，搭配800萬像素前置鏡頭。POCO M3提供多樣全新軟體，以延續攝影的樂趣，如電影模式、縮時攝影可則透過調整不同速度來補捉不同場景；夜間模式則透過增強色彩對比度，增強在黑暗環境中拍攝的照片；色彩聚焦可以突出特定的色調。

POCO M3配備Qualcomm Snapdragon 662行動平台，搭配Qualcomm Adreno 610 圖形處理器，將提供流暢的遊戲和影片體驗，同時能將高畫素的相片以一半的檔案容量儲存。POCO M3的11奈米處理器提供更高性能、更低發熱量及更低功耗，成為同級產品中的必備裝置。另外，POCO M3內建支援高效、高速和多工作業的UFS儲存空間，能更快地開啟應用程式和遊戲，在對戰中搶得先機、脫穎而出。

POCO M3擁有流暢的作業系統，讓你能掌控娛樂體驗；MIUI遊戲加速器能讓玩家即時追蹤處理器和圖形處理器的使用情況，而變聲器則為遊戲體驗帶來更多趣味。同時，還可以將畫面投影到大螢幕上，讓親朋好友都參與其中。

POCO M3擁有時尚有型的設計與輕巧外觀，機身重量低於200克，提供冷酷藍、活力黃及動力黑三色，更使用防滑材質外殼，以確保手機能穩握在手。而機身的特殊設計更包括較小的凹槽和圓角，以盡量減低邊緣的銳利度。POCO M3提供4GB+64GB及4GB+128GB兩種儲存空間供選擇，定價分別為美元$149元起及美元$169元起。

(科技)