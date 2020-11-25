高端疫苗(6547)研發中的COVID-19疫苗，已接獲馬來西亞Metronic公司訂單，Metronic已支付訂金150萬美元(約新台幣4300萬元)，並將在12月底進入臨床二期試驗，預計明年第一季完成收案，希望能在第3季量產。高端疫苗今日股價直接跳空鎖在漲停板102.5元，開盤不到3分鐘，買單近萬張搶著排隊要買。

高端疫苗COVID-19疫苗已獲馬來西亞Metronic公司訂單，將在2021年供應Metronic公司300萬劑COVID-19疫苗。Metronic公司已預先支付的150萬美元將做為採購預付款，後續疫苗出貨時將進行抵扣，12月底完成正式分銷合約議約。Metronic公司將具有馬國獨家代理權與部分市場權，並負擔在馬來西亞登記等相關費用。

高端疫苗的COVID-19疫苗已完成臨床一期收案，無疫苗相關嚴重不良反應，12月將陸續分析各劑量組數據，規畫12月底進入臨床二期試驗，收案人數至少3500人以上，預期將在明年第一季完成收案，目標6月底前拿到EUA乎緊急使用授權)後上市，第三季可量產。

(時報資訊)