周二隔夜盤美股期貨走高，延續稍早前現貨市場的大漲氣勢。

目前道瓊指數期貨漲125點或0.42%，為30,123點。標普500指數期貨漲0.43%，那斯達克100指數期貨漲0.56%。

繼輝瑞、莫德納之後，英國阿斯利康亦宣布與牛津大學合作開發的新冠候選疫苖最高可產生9成防護力，且價格更低、配送更容易。美國總統川普同意正式展開拜登明年初入主白宮的交接工作，以及拜登料將提名聯準會前主席葉倫擔任財政部長的報導，均為市場帶來提振。

葉倫在金融危機後的2014年至2018年擔任聯準會主席，在那段時期，美國持續保持低利率水準，且標普500指數上漲了近60%。此外，市場人士亦看好葉倫擔任財政部長，將有利於新一輪激勵方案的通過。

稍早前在現貨市場，道瓊指數大漲454.97點或1.54%，收在30,046.24點，創下歷史新高，並首次突破3萬點大關，盤中最高升至30,116.51點。本月以來，道瓊指數已經大漲逾13%，有望創下1987年來最大單月漲幅。

標普500指數收漲1.62%，為3,635.41點，創歷史新高。那斯達克綜合指數收漲156.15點或1.31%，為12,036.79點。小型股羅素2000指數大漲1.9%，收在1,853.53點，亦創歷史新高。

(時報資訊)