被動元件廠—華新科(2492)旗下馬來西亞廠傳出有員工染疫，目前全面停工檢驗，華新科表示，目前廠區全面停工消毒檢驗，預計最快3天就會有結果，只要結果正常，就會儘快向當地政府申請復工許可，初估公司營運及出貨不會受到影響；業界預期，華新科馬來西亞區短暫停工應不致於造成轉單，但第4季智慧型手機、汽車市場及NB相關需求強勁，短期內晶片電阻供給將趨於吃緊。

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，華新科馬來西亞廠因有員工染疫，被要求全面停工消毒檢測，由於華新科為全球第二大晶片電阻廠，而馬來西亞廠區以晶片電阻為主，且目前晶片電阻供需趨緊，華新科馬來西亞廠停工消息傳出後，市場關注晶片電阻是否會有轉單效應。

針對馬來西亞廠區全面停工消毒檢測，華新科表示，檢驗預計最快3天後就會有結果，只要結果正常，就會儘快向當地政府申請復工許可，公司已經啟動全球出貨調配，提前運出馬來西亞廠的晶片電阻，初估公司營運及出貨不會受到影響。

不過，全球新冠肺炎疫情未止，今年第4季及明年第1季分別為歐美聖誕節及大中華區新年消費旺季，各大品牌廠多積極拉高庫存以因應客戶需求，智慧型手機、NB及消費性產品需求高檔不墜，加上汽車市場復甦，被動元件MLCC、晶片電阻及電感等各廠庫存並不高，華新科馬來西亞廠停工雖然不致於造成轉單，但業界預期，晶片電阻供給將更加吃緊，有利於國巨(2327)、奇力新(2456)等第4季營運表現。

(時報資訊)