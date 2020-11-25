華新科（2492）大馬廠自23日開始停工三周，對晶片電阻整體供需造成影響，在轉單效應的聯想之下，晶片電阻股漲勢相對突出，其中大毅（2478）因晶片電阻營收比重達55％，為電阻純度最高的一檔，早盤漲幅超越龍頭廠國巨（2327），一度飆逾半根漲停。

國內主要電阻廠包含國巨、大毅、奇力新（2456）以及未上市公司厚聲，國巨為全球第一大電阻廠，產能達1,250億顆，全球市占率達34％，被外資點名是轉單主要受惠者，國巨合併基美之後，晶片電阻營收比重已從30％降至15％。

大毅月產能約350億顆，新國巨成軍之後，大毅成為晶片電阻純度最高的被動元件廠，電阻占其營收比重達55％，超過國巨、奇力新；奇力新旗下旺詮在馬來西亞也有廠房，目前不受疫情影響，統計旺詮占奇力新營收比重約20％。

大毅今年前三季財報不差，累計前三季營收達40億元，稅後純益6.09億元，已經超越去年獲利，前三季每股盈餘為4.33元。

(工商 )