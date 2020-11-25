遠傳電信總經理井琪24日出席工研院主辦的「技術策略與藍圖論壇-疫後新常態、洞悉未來十年產業新局」時表示，疫情加速數位化轉型，後疫情時代很多企業規畫在家上班，帶動遠距視訊、遠距教學、及影音各方面業務快速成長。

另外，雖然5G帶動物聯網及雲端業務及營收大幅發展，尤其以需要大用電量的雲端業務，但另一方面，國際大廠相繼來台，井琪預期未來在企業用電部份也會是很大的挑戰。

井琪強調，遠傳看好5G在大數據、人工智慧及物聯網的應用，將為遠傳帶來新的業績成長動能，目前遠傳在遠距醫療、車聯網、智慧城市等5G應用已開花結果。

井琪表示，通訊每十年一個世代，科技變化一再證明摩爾定律，智慧手機與半導體發展風風火火，在Internet之前大家還在看老三台，爾後PC時代，手機一直到3G時代iPhone誕生，見證了需求創造供給。5G之前其實物聯網（IoT）已開始發展，通訊科技不單帶動晶片成長，在消費者端也看到實體到虛擬通路發展都已呈現不同風貌。

井琪說，去年是全球5G元年，台灣5G今年開台，大家等iPhone催生5G發展，沒想到卻等到疫情。她認為，疫情衝擊有壞就有好，禍福相依，各國對疫情恐慌，使得愈來愈多企業實施居家辦公，帶動全球數位服務發酵，並加速了企業數位化轉型腳步。井琪強調，疫情發生後也帶動遠傳在這方面的業務需求及商機大增。

5G方面，井琪強調，遠傳特別重視大.人.物（大數據、人工智慧、物聯網）應用，她說，電信業者重視創新應用，對於那一個客戶用那一個應用，電信商運用CT+IT技術，應用在不同產業，希望幫助產業發展，包括遠傳已與多家醫院合作發展遠距醫療，未來5G時代，醫生看診方式就跟目前不一樣了。

除了遠距診療，在車聯網、智慧城鄉，遠傳都正積極發展中，井琪認為，城市各種面向可看到嶄新的5G應用，再過10年，相信很多規畫都將成真。

她還特別舉了遠傳在桃園協助搭建的智慧路燈，運用了AI技術，最重要是路燈像是小基站，在上頭不只掛LED燈，還能監控空污、人流等各項應用，需要靠5G傳輸資料。

智慧診療部份，遠傳已在台東縣做出第一個遠端診療服務，至今已在偏鄉提供一千人次的診療服務，造福偏鄉。在新冠肺炎影響下，未來五年，只要相關法規鬆綁，遠端診療將對偏鄉提供很大的便利。

另外，5G運用大數據及機器學習，遠傳已在台南沙崙提供無人機巡檢，這些都是5G應用。井琪強調，這些5G創新應用都偏重都在軟體服務，而台灣擁有傲視全球的硬體製造商，有助於推升5G創新應用確切落實。

(工商 )