網友留言。（圖／翻攝自YAHOO新聞網）

原本預計將於12月訪台的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），因應疫情須以包機形式來台，費用高達25萬美金（折合台幣超過700萬元），遭美國國內輿論批評浪費公帑，結果今天就傳出惠勒已取消訪台行程。此消息引發台灣網友熱議，有人認為「大內宣」太過分了，已經觸犯到美國的底線了。

紐時先前報導，惠勒計畫12月率團訪台，推動海洋保護合作。不過正值疫情期間，必須以包機來台，費用高達25萬美金；由於美國正值政權交接期，此舉浪費公帑。不僅如此，惠勒要訪台的消息一出，藍、白政黨也譁然，直指川普已然敗選，這是對即將就任美國總統的拜登極度不尊重。

外交部發言人歐江安日前證實，外交部長吳釗燮去年12月親自致電邀請惠勒訪台。此外，針對美國環保署長惠勒的訪台行程延期，《國會山莊報》指出，休伊特並未說明何時會再重新安排行程。

惠勒12月不來台灣的消息一出，台灣網友反應熱烈，有人認為：「台灣大內宣太過份，惹到美國人了。」其他網友則紛紛表示：「浪費在700萬就不來台灣了，美國大兵會為台灣打仗，犧牲生命嗎？想就知道，笨笨的」、「浪費公帑，邀將下台的美國官員，來台畢業旅行？」「我們浪費核四4000億眼睛都沒眨一下，700萬算啥！」「美國人有這種水準，台灣人呢？納稅人差點當盤子，稅金差點拿去招待一位要下台的美國官員，人民都沒意見？」

(中時新聞網)