美國前副國務卿布林肯獲提名出任國務卿。前美國在台協會（AIT）處長包道格表示，布林肯將著重強化或重建美國多邊合作及聯盟關係，台灣在全球經濟、政治與衛生體系的正面角色，將會受到賞識。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）23日透過新聞稿宣布6項外交、國安人事任命案，其中包含提名擁有近30年外交國安資歷、58歲的前副國務卿布林肯（Antony Blinken）出任國務卿。布林肯提名獲參議院確認同意後，即可正式生效。

在美國前總統小布希（George W. Bush）任內擔任AIT台北辦事處處長的包道格（Douglas Paal）表示，提名布林肯是負責任的作法，深受拜登倚重的他預計會以較可預期的方式處理外交事務。

談到未來美中關係，包道格分析指出，布林肯應不會過度仰賴中國合作，除非是在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情、環境與防止核擴散等適當議題上；他也不會採取不必要挑釁作為。

包道格說：「強化或重建美國在多邊場域內地位與聯盟關係，將會是布林肯主要工作，而台灣在全球經濟、政治與衛生體系所扮演的正面角色，將會受到適當賞識。」

針對布林肯接掌國務院對未來美台關係的影響，前AIT理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，布林肯理解美國亞洲盟友與夥伴的重要性，他也相當重視民主。

卜睿哲指出，布林肯未來共事成員預計將包含前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期團隊，他們將會重建美國長年制度化外交、國安決策機制。

另一位前AIT處長楊甦棣（Steve Young）則說，他雖私下不認識布林肯，但布林肯曾擔任國務院第2把交椅副國務卿一職，也曾在歐巴馬時期出任國安會資深官員，履歷令人欽佩，經驗相當豐富。

楊甦棣表示，在台灣持續面對中共威脅挑釁之際，他希望在美國國會強健支持下，布林肯與拜登上任後會持續支持台灣民主與經濟。

(中央社)