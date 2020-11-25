國家運輸安全調查委員會今日公布南方澳斷橋案最終調查報告。交通部今日表示，尊重運安會的報告，已編列15億元做橋樑檢測，也將全國所有橋樑全部納管，徹底亡羊補牢。

交通部政務次長王國材說，運安會的報告，交通部都尊重；在運安會報告尚未出爐前，交通部相關報告都出來，相關處理，包括編列15億針對易受損橋梁、檢測、整建；另外，行政院對全國要橋梁希望納管，也頒布橋樑檢測維護作業要點，小至地方、縣市政府鄉鎮的橋，到中央高速公路的橋都納管。運安會的報告若有比交通部更細緻的建議，就遵照、即期改進。

王國材說，現在精神就是三方面，一是一般公路的橋、一是鐵路的橋、現在把人行的橋，包括吊橋也納管入運研所的「橋樑管理資訊系統」內，所有納管橋樑要求檢測頻率、回溯標準，目前亡羊補牢比較徹底。

王國材說，有頒布特殊橋樑檢測標準，20座已經檢測過，過去像斜張橋、拱橋等的標準跟一般橋樑較一樣，在特殊橋樑部分有特別加強懸吊部分，交通部從去年發生至今，已頒布措施，在全國橋樑納管也要求檢測、維修資料都上傳。

(中時 )