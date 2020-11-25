一名50多歲迦納台商日前感染新冠肺炎後病重插管，因當地醫療不佳，選擇自費搭國際醫療專機返國，為新冠首見，而海外搭醫療專機所費不貲，費用大概要千萬，迦納一名台商會長透露，該確診台商是一名大老闆，在迦納經商20年以上，整個西非都是他的生意版圖，包醫療專機綽綽有餘，據了解他的國內家屬與政府高層關係不錯，可能也是能返國治療的關鍵。

指揮中心表示，該名確診台人在迦納經商，10月下旬曾接觸確診者，因有返臺探親需求，11月4日在當地採檢，隔天檢出陽性確診。原本他在自家隔離，但後續出現呼吸短促、胸悶、發燒，11日送至當地醫院治療，因病情加重，申請醫療專機返台，20日入境後即後送就醫。

《三立新聞》報導，迦納台商會長周森林表示，該確診台商找醫療飛機返台大概需40萬美金(約新台幣1千1百39萬元)，加上醫護人員、設備、航程遠，費用估計千萬，而該台商是一名挺大的貿易商老闆，不只迦納，整個西非都是他的生意範圍，在迦納經商超過20年。

依指揮中心規定，境外確診者須符合2條件中的一項才能返國，「發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解」或「距發病日已達10天，且取得2次新冠病毒陰性證明」但迦納台商都不符合。《聯合新聞》報導，迦納台商的家屬與政院高層關係不錯，向政府求助後，指揮中心被政院要求要幫他返台，而秋冬專案中開放海外染疫國人能以專案返台，很可能就是因為已開先例。

指揮中心發言人莊人祥表示，特別准許該名確診台商回來是因為他病重需要呼吸道插管，但當地醫療較不佳，才會申請回國，另外專機費用是自費，回國以後的治療費用則依傳染病法用公費支出。

對此，網友在PTT表示，「難怪政府為他開先例」、「所以有錢包機的可以回來，沒錢包機的不是陰性就不准回來」、「就是特權啦，說那麼多廢話」、「指揮中心的原則搞得我好亂」、「回來符合規定，不讓你回來也符合規定喔，絕對沒有雙標，真是太神奇了」。

(中時新聞網)