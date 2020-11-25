在剪髮過程中也和民眾宣導相關居家消防安全知識。（姜霏翻攝）

蘆竹消防分隊為積極推動社區公益事宜特與當地里長、蘆竹防火宣導隊於24日晚間為地方獨居老人及中低收入戶提供免費義剪，並善用家戶訪視機會教導民眾相關防火知識、用火用電安全及避難逃生知識。

隨著現今M型化社會結構轉變，若家庭遭受突然變故而陷入困境，社會弱勢族群極需要善心人士伸出援手助一臂之力，本次即由防宣分隊長吳綉絹帶領分隊姊妹們，為地方獨居老人及中低收入戶免費實施義剪，儘管有些年齡較高的長輩會像孩子一樣，沒辦法靜靜坐好讓人剪，但在蘆竹防火宣導隊的溫柔安撫與耐心協助下，順利為每位民眾剪了他們所想要的髮型，在剪髮過程中亦宣導相關居家消防安全知識，讓民眾了然於心，在剪過頭髮後民眾們個個看來神清氣爽，年輕了好幾歲，心情也變好，個個都笑逐顏開。

蘆竹消防分隊長余順明表示，特別感謝南崁里里長邱顯助全程陪同，希望藉由此次活動能夠讓這些弱勢民眾感受地方的溫暖，亦盼拋磚引玉，讓社會更有愛心與關懷，並實質提昇居家安全意識。

(中時 )