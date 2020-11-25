司法院長許宗力今出席台灣高等法院舉辦的法律座談會時表示，法官的思維要「走出法院」，除了認事用法要正確外，也要聽見社會上的多元意見，在作裁判時，能嚴守法律，並適度地兼顧國民感情，對裁判品質、司法形象及司法信任度的提升都會有很大的助益。

許宗力致詞時指出，依照最新的調查結果，民眾對於法官審判公信力、信任度及法院洽公經驗滿意度，皆創下歷年新高，這些都應該歸功於全體同仁的努力成果，在此也請各法院院長回去之後，轉達司法院對於同仁的感謝、勉勵及慰勞之意。

他說為了落實司法改革，讓審判更公開化、更透明化，並促進人民與司法間相互理解與信任的「國民法官法」，今年8月已由總統公布，即將於2023年1月正式上路，為了讓制度能夠順利推動，各地方法院的模擬法庭現正如火如荼地展開。

許宗力表示，人民愈是了解司法的運作，就愈可能提升人民對司法的信任，但相對的，法官作裁判時能嚴守法律，並適度地兼顧國民感情。相信經由雙方持續地互相傾聽、對話，對於裁判品質、司法形象及司法信任度的提升，都會有很大的助益。

(中時 )