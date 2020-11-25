惠普（HP Inc）第四財季業績意外強勁，且本季展望樂觀，受此激勵，周二盤後股價大漲5.75%，報23.00美元，稍早前一度飆升9%。

在一般交易時段，惠普上漲2.64%，收在21.75美元。若不計入周二盤後行情，惠普今年以來股價上漲6%，表現不如標普500指數今年來漲約13%。

惠普第四財季（截至10月30日）營收年減約1%，為153億美元，為連續第4個季度下滑，但優於市場預期的147億美元。經調整後，每股盈餘為62美分，超出市場預期的52美分。

惠普預期本季調整後每股盈餘介於64～70美分，優於市場預估的54美分。

該公司最大的事業單位、包括筆記型電腦與桌上型PC在內的個人系統部門（Personal Systems），第四財季營收為104億美元，與前一年同期持平，並落後市場預期的105億美元。

受惠於居家防疫期間，在家上班上課帶動的設備需求，惠普第四財季筆記型電腦營收年增18%，為74.1億美元。不過，桌上型電腦與工作站（Workstation）電腦營收下滑，拉低了整個部門表現。

惠普轉型長兼代理財務長Marie Myers在法說會上表示，惠普採用谷歌Chrome OS作業系統的Chromebook電腦，銷售量與營收都成長逾1倍。

惠普執行長Enrique Lores表示，惠普繼續面臨零組件短缺的問題，並預期在人們仍將待在家防疫的情況下，這樣的趨勢將限制2021財年上半年度的增長。Myers則表示，晶片與顯示面板供應吃緊，尤其可能打擊惠普滿足筆電需求的能力。她並表示，消費者將繼續尋找價格更低廉的產品。

(時報資訊)