美政權底定，周二美國原油期貨續漲4.3%；美國總務署(GSA)於周一(23日)致函拜登(Joe Biden)，表示可以正式開始進入交接程序。儘管現任美國總統川普(Donald Trump)誓言繼續對抗選舉結果，然而翻盤一再受挫，亦緩解了總統大選後的不確定性。

此外，延續英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)與牛津大學共同研發之新冠疫苗樂觀情緒，加上美國製藥公司莫德納(Moderna)之新冠疫苗，將與歐盟簽署預訂合約，預計將供應多達1.6億劑疫苗，支撐油價續漲；其中美國原油漲幅4.3%，倫敦原油漲幅3.9%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲1.85美元，報每桶44.91美元；12月熱燃油漲0.05美元，報每加侖1.36美元；12月RBOB汽油漲0.06美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲1.80美元，報每桶47.86美元。(商品行情網)

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