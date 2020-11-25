瑞銀資產管理發表最新「2021年全景展望」，對於明年的投資提出4大前瞻觀點。瑞銀資產管理投資部主管Barry Gill表示：「2020我們經歷了一場嚴重的經濟衰退，及隨之而來的熊市，對各行各業帶來不同程度的衝擊。雖然不少企業陷入經濟困境，但部分經濟行業卻展現出前所未見的強勢，以致股票回報與信貸息差呈兩極化的跡象。股市的持續回暖正提醒我們，折現率和盈利對股票估值同樣重要。」

瑞銀提出的2021年4大投資前瞻觀點：一、高效疫苗的消息紓緩2020年市場動盪的狀況，促使經濟比預期更快地恢復常態。二、高效疫苗的消息將會是2021年五大潛在的市場啟示之一。三、投資者需深思財政刺激措施的必要性，以助未來經濟有效駕馭疫苗供應、網絡犯罪的崛起、財政癱瘓、中美關係緩和及領漲股的風險。四、投資者宜分散投資，尋找可以提供穩定收入來源的高收益資產。基建設施或成兩黨刺激經濟措施下主要受惠的行業。

2021年五大市場啟示：

一、網絡犯罪的崛起：疫情以至相關帶來的經濟封鎖促成了在家辦公(work from home)的模式，此或使某些行業和企業容更易受到網絡攻擊。

二、疫苗之年：高效且迅速分發的疫苗或使經濟比預期更快地恢復常態。加上寬鬆貨幣的刺激措施持續，這有助推動股市的大幅反彈。

三、財政癱瘓：儘管美國身處特低利率的環境和有一系列的經濟需求，但華府停擺和歐洲財政胃納的減少反映出未來幾個月將缺乏疫苗橋樑。這有可能導致全球經濟和股票市場雙重下挫。

四、打破經濟壟斷：稅法的潛在變化及收緊對巨企科技股的監管，或會促使整個領漲趨勢的轉變，使資金流向小型企業股。

五、中美關係緩和：美國新任領導團隊將為與中國重新建交奠定了基礎，包括降低關稅及放寬技術出口限制。不確定性的降低和貿易狀況好轉或引發資產從已開發市場轉而大舉流入新興市場。

(時報資訊)