《證交所》AES-KY明上市審議 09:432020/11/25 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所訂於11月26日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.（AES-KY）（6781）申請股票上市案。 該公司資本額6.38億元，申請上市時淨值28.09億元，主要業務為鋰電池模組之研發、製造銷售等業務，2017年至2019年稅前淨利分別為2.79億元、5.56億元及7.7億元，每股稅後盈餘6.05元、7.45元及9.41元。今年前3季稅前淨利6.79億元，每股稅後盈餘7.52元。 (時報資訊) #AES #稅前淨利 #每股稅後盈餘 #證交所 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》安普新現增上市案 12月2日公開申購 08:182020/11/25 財經 川普啟動交接… 拜登概念股 太陽能族群歡漲 04:102020/11/25 證券．權證 《半導體》兆勁大啖5G、AIoT 強健成長動能 07:442020/11/25 財經 橘子新作連發 Q4帶勁 04:102020/11/25 證券．權證 《台北股市》上市櫃企業前3季獲利 逆勢成長近1成 07:442020/11/25 財經 權證星光大道－兆豐證券 欣興 ABF載板前景靚 04:102020/11/25 證券．權證 CCL漲聲起 台光電、聯茂吃香 04:102020/11/25 證券．權證 嚴打紅單炒房 14建案遭查稅 04:102020/11/25 財經焦點 陸廠開案增 旭暉全年拚獲利 04:102020/11/25 證券．權證 每股稅前賺16.18元 崑鼎 前十月獲利讚 04:102020/11/25 證券．權證 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 中芯落難 台廠大補 - 財經要聞 - 工商時報 美股衝破3萬點分析師曝原因 打臉川普邀功 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 華新科染疫 晶片電阻驚缺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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