台灣證券交易所訂於11月26日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.（AES-KY）（6781）申請股票上市案。

該公司資本額6.38億元，申請上市時淨值28.09億元，主要業務為鋰電池模組之研發、製造銷售等業務，2017年至2019年稅前淨利分別為2.79億元、5.56億元及7.7億元，每股稅後盈餘6.05元、7.45元及9.41元。今年前3季稅前淨利6.79億元，每股稅後盈餘7.52元。

(時報資訊)