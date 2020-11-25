因應2021年元旦連假及東部跨年活動，台鐵局今日宣布，自12月31日（星期四）起至明年1月4日（星期一）止，計5天，全線加開各級列車總計121班，自12月3日（星期四）零時起，開放網路及電話語音訂票；為慶祝南迴全線通車，12月23日至明年1月3日，共12天，台鐵局也推出南迴列車全面5折優惠，今天凌晨零時已開放訂12月23日票。

台鐵局說，包含：東部地區明年1月1日至1月3日加開樹林－花蓮復興號共6班，提供北宜100元、北花200元優惠票價；另外，12月31日至1月3日，開行4班實名制自強號班次，於12月4日（星期五）零時起開放今年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。為加強疏運旅客，12月31日至1月4日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

(中時 )