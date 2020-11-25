民進黨立委高嘉瑜，日前遭質疑財產申報名下有2筆建物、4筆土地，與她自稱租屋10年買不起房子的言論天差地遠，她隨後自爆房間衣服堆積如山的照片引起外界熱議，尤其那顆泛黃的枕頭更成討論焦點。高今日表示，收到來自各地送來一大堆枕頭，但其實她家裡「就有賣枕頭」，請大家別再送了，也感謝來自各地的溫暖，讓她能在政治圈中常保初心；她也承諾會努力維持整潔並且洗心革面、重新做人。

高嘉瑜今日在臉書發文並秀出照片，表示自己收到各地送來的枕頭、保潔墊等日用品，這些都代表著大家的溫暖打氣，也接到許久不見的朋友前來關心，甚至也有人自告奮勇要來幫她打掃，讓她心懷感恩。她也感謝這些善良又可愛的人始終給予默默支持，讓她覺得自己不孤單。

高嘉瑜指出，自己從高中就到台北獨立生活，早已習慣單打獨鬥、自己努力，所以也慢慢養成不想麻煩別人的個性，也盡量不讓家人操心，因為認為所有事靠自己努力就可以做到。但在政治圈中之所以能保持初心，就是因為有許多熱情友善的力量，讓她還能有勇氣繼續堅持、繼續努力，也讓她知道「我不孤單」。

不僅如此，高嘉瑜也強調，自家開設的百貨行就有賣枕頭，請大家不用再送了；她也會自己慢慢整理，努力維持整潔，「洗心革面、重新做人」。

(中時新聞網)