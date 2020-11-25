拜登團隊終於可以進行政權交接，美國疾病管制暨預防中心（CDC）藏不住喜悅，昨（24）日當被問及是否對此充滿熱情時，官員秒回答「沒錯」，難掩興奮心情。

川普23日同意讓拜登團隊進行交接。

美國總務署（General Services Administration）23日正式通知拜登，川普政府已經準備好進行政權交接，距離拜登被美媒預測勝選已經過了16天。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，因新冠疫情看法不同調而飽受川普批評的美國CDC官員透露，他們相當期待和拜登交接團隊合作，以及新政府帶來的變革。

資深CDC官員昨日表示，「這是我們一直在等待的，等他們送來先遣部隊。」

當被問及政權交接開始，CDC資深主管們是不是充滿熱情時，這名官員斬釘截鐵地表示：「沒錯！」

另一名聯邦衛生官員表示，歷經多屆政府，政權交接愈快對CDC愈好。他說，CDC對於能夠重新發揮作用、啟動例行簡報感到充滿幹勁，不過他拒絕透露目前是否已經和拜登團隊接洽過。在新冠肺炎疫情爆發之初，川普政府就取消了CDC的例行簡報會議。

資深CDC官員表示，即便拜登上台後可能會重整CDC，不過這是每一屆政府上台後的標準程序。

(中時新聞網)