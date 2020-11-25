過了50歲後，除了體力、肌力、骨質會逐漸流失外，「大腦」也會逐漸萎縮，持續萎縮可能會增加未來罹患認知功能障礙或失智症的風險，但許多人並未有所警覺，直到晚年出現狀況，才意識到大腦健康的重要，可惜為時已晚！

年輕、中年時生活型態 會影響大腦的健康

許多研究顯示年輕、中年時的生活型態會影響未來的大腦健康，不愛運動的人到年老時，大腦的體積比較小、認知功能較差，腦部結構健康也下滑。然而，值得關注的是國人的生活形態，根據國健署今年剛公布的調查，近5成國人的身體活動量未達國健署及WHO建議，且每日平均久坐高達近6小時。

延緩大腦退化、預防失智 每天10分鐘活動身體就有效

董氏基金會食品營養中心表示，許多研究顯示，延緩大腦退化、預防失智有動就有效。提升腦力、延緩失智需要從年輕、中年開始超前部署，別讓沒時間運動成為藉口，透過「+10行動」每天多花10分鐘活動身體，期盼國人能藉由活動、運動、社交互動，讓健康一如往常，成為不受年齡限制的「無齡世代」！

許多有健康問題、虛弱、平時不動的銀髮族現階段仍無法運動，針對此族群，建議透過「+10行動」，每天比現在多花費10分鐘活動身體，習慣後再循序漸進增加強度。

透過「+10行動」，每天比現在多花費10分鐘活動身體，習慣後再循序漸進增加強度。(圖/常春月刊提供)

運動好處多 避免大腦萎縮、增加自信有幫助

另外，尚未邁入銀髮階段的民眾，因50歲過後大腦開始萎縮，需透過運動預防及延緩失智症的發生，越早開始，效果越好。而運動的另一項好處是能增加社交互動，除了讓運動更加有趣容易持續之外，互動對於大腦和情緒的改善都有幫助，也能增加自信心、滿足感。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)