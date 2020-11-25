含萊克多巴胺美豬明年即將進口，各界要求政府赴美查廠做最嚴謹把關，然而衛福部日前表示「查廠非進口必要條件」，農委會主委陳吉仲今(25)日再說，之前查廠都是針對重大疫病如狂牛症才會去，直言「幾乎沒有因為飼料添加物而去查廠的」。

立法院經濟委員會今日續審110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算。

媒體聯訪時問道，查廠對於進口是否真的不是必要條件？陳吉仲說，這部分主責機關是衛福部，但過去查廠都是針對如狂牛症等重大疫病，針對飼料添加物而去查廠的「幾乎沒有」。

另外問到日本進口萊豬15年導致進口豬肉市佔率逐年增加，導致日本國產豬市佔率只剩下48％，百億基金是否真能扶持養豬產業而不會造成相同的影響？

陳吉仲回答，無論是2005年是還2012年，美國的豬肉出口到日本的數量跟現在相比反而是下跌的，日本的國內的豬肉生產量反而是增加，逐年下降原因是因為受到加拿大跟歐盟進口豬的影響，這樣的趨勢跟台灣一模一樣。

陳吉仲指出，國內絕對禁止使用萊劑，也會清楚標示產地，就是要給消費者多一個選擇，當初總統蔡英文決定的方式就是採用「日本模式」，他說，日本是最重視食品安全的國家，日本已經開放進口15年、每年進口量平均在20到30萬公噸左右，每位日本人每年吃到美豬肉的重量超過2公斤，也就是說，只要國外豬肉的萊劑符合安全容許量標準就能進口。

他強調，國產豬絕對會在市場佔有率佔有9成以上，剩下1成的進口豬肉裡面，加拿大、丹麥、西班牙等豬肉進口量都超越美國，這個統計數字我們已經在立法院都報告過了。

陳吉仲說，針對廣大民意的反對，會檢討在消除消費者疑慮的工作有沒有做到位，「重要的是把標示做好、把產業界顧好，有關萊克多巴胺豬肉的疑慮還是應該要回到專業的探討。」

(中時 )