近期新北市五股洲子洋重劃區建設不斷，從設置產業園區，到規劃中的五泰輕軌，同時擁親水的大台北都會公園，讓五股成為房市熱門區，其中多為三重、蘆洲移居過來，剛成家不久的青年首購族，在租金漲個不停的情況下，普遍有「租不如買」的觀念。而首購族在買房時，首要考量的就是房價，畢竟地段再好，生活品質再棒的房地產，也必須有足夠預算才買得起。茂德建設在五股推出的新案「神采飛洋」，即針對首購族需求而規劃，打出「百萬自備款即可入主新北三房經濟宅」等口號，成功引起熱銷。

【房租連漲10年 促使租屋族轉當首購族】

據內政部統計，近十年房租均呈現上漲趨勢，而自2018年起，房租上漲幅度都在5%以上，加上房貸利率持續走低的助攻下，不少租屋族興起「租不如買」的念頭，紛紛進場購屋，也因此炒熱預售屋以及中古屋市場。

低總價、低月付、低自備款，讓購買「神采飛洋」的住戶在付款上輕鬆不少。(圖/業者提供)

【神采飛洋標榜購屋有三低 開賣即造成熱銷】

針對首購族對於房價較為敏感，「神采飛洋」標榜「低總價、低月付、低自備」三低付款模式。總價上，最低只要1,068萬即可買到三房兩衛含車位，而兩房加車位最低也只要768萬；月付2萬也在剛成家的住戶可負擔的範圍內；自備款為總價的10%，約110萬左右就能入住三房，若是購買兩房則只需80萬自備款。三低付款模式成功減輕預算上的壓力，讓消費者買房更輕鬆。

另外，由於「神采飛洋」位於五股精華地段，除價格親民、入手難度較低外，還保有良好的抗跌性，未來五泰輕軌完工後，交通便利性大增，將順勢帶動當地房價上漲，使得「神采飛洋」有更大增值空間。

「神采飛洋」價格親民，公設齊全，健身房、交誼廳、兒童遊戲區應有盡有。(圖/業者提供)

【洲子洋重劃區題材豐富 發展前景看好】

「神采飛洋」坐落在新城五路與新城八路之間，鄰近成泰商圈與工商路商圈，知名賣場如全聯、頂好均在此設有分店，造就優異生活機能。而經歷COVID-19疫情後，住戶也建立起居家防疫概念，「公園防疫宅」成為購屋新趨勢，「神采飛洋」鄰近洲子洋公園，大片綠地與自行車道，構築起水岸生活圈，提升生活品質。交通部分，原本就享有國1、64與65、新北環快速道路，開車只需約15分鐘即可抵達台北車站，而規劃中的五泰輕軌也將在此設置F08站點，使得交通更加便捷。

與成泰路上的其他建案相比，「神采飛洋」的另一特點就是避開主要幹道，避開64快速道路車流往返所製造的噪音，既擁有便利交通，也享有安靜的居家環境。

「神采飛洋」詳細基本資料。(圖/業者提供)

【符合首購族買屋需求 神采飛洋熱銷7成】

擁有輕鬆付款、地段優異以及未來增值性高等特點，「神采飛洋」成功引起首購族與置產客的關注，從七月推案至今，每周平均有50~60組顧客前來賞屋，現已熱銷七成，即將進入完銷倒數階段。

(中時新聞網)