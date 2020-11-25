為維護校園安全並與校方建立良好溝通橋樑，台中市政府警察局第四分局特邀各級學校於24日辦理校園安全防制工作座談會，提供學校與各方單位交流互動的機會，為學生及校園的安全共同努力；另外針對學生本身的自我保護及防衛能力，第四分局自編自導製作拍攝防身術教學影片於座談會播放，未來可讓校方作為教學素材使用，期望讓學生有居安思危及自我保護的安全意識。

警方指出，第四分局針對學生校園安全部分，除了強化校內外硬體設備檢測及專線巡邏外，特別透過舉行校園安全防制工作座談會，現場邀請教育局、各級學校及家長會、民意代表及里長等多方單位共同出席討論校園安全的對策。

座談會進行透過面對面的說明，由校方及民意代表等提出關於安全方面各項意見，共同討論整合需求並交由相關單位配合辦理。針對人身安全部分，第四分局自編自導製作拍攝防身術教學影片，由常年訓練教官林坤壯及警界跆拳國手王翊馨共同示範拍攝，由警方自編導製作拍攝針對10種可能發生的危險情境進行模擬並演練脫身方法以爭取時間離開現場求救，將可能傷害降至最低。

分局長吳耀南表示，此次座談會現場參與的校方提出有關校內及周邊安全硬體設施之缺失，如路樹遮蔽及路燈不足、監視器缺乏，針對校內放學時間有推銷員進入造成校安漏洞等問題，警方針對相關業務議題進行說明及研議解決方法，並由本分局將其他問題整合轉介給相關權責單位提供協助。希望透過各方單位共同討論及資源的整合，共同為校園內外環境及學生人身安全盡心力。

(中時 )