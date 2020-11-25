里昂證券台股研究部主管陳鈞寧指出，台股受惠三大有利條件支撐：低利率環境、新冠肺炎後消費氣氛回溫、企業獲利強勁，台股高點仍大有可為，賦予15,500點的高點預期，並點名台積電（2330）等五虎將，作為領攻台股攀高峰的先鋒部隊。

里昂青睞的台股五虎將有：台積電、聯發科、台達電、寶雅與智伸科。

陳鈞寧進一步剖析支撐台股向上的幾大關鍵力道：首先，新冠肺炎對台灣的企業獲利影響，目前看起來頗有「是福不是禍」的味道，特別是對科技需求優於預期，電子股的獲利表現更突出，讓台股獲得基本支撐力道。

其次，台股半導體族群占整體權重已從2019年的32％，晉升至當前的四成，由於半導體產業獲利能見度比下游電子更好，良好的獲利動能將帶領整個台股，成為指數重新評價（rerate）的驅動引擎。

再者，因為資金環境十分寬鬆，里昂認為，熱錢氾濫將持續推升如：房地產、股市等資產價格，營造台股上漲條件。

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）甫於15日由東協10國加上大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭共15國完成簽署，其中並不包含台灣，市場也出現部分擔憂聲音。

陳鈞寧認為，台灣出口至大部分東協國家均免徵關稅，RCEP的影響其實是心理層面大於實質層面。更重要的是，台灣長期被一些國際組織與貿易協定排除在外，台廠早就時常在調整最終生產獲組裝基地，以因應區域貿易規範（包括RCEP），因此，儘管台灣不在RCEP成員國之列，對台股企業實質獲利影響實相當輕微。

(工商 )