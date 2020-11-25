辣模雪碧(方祺媛)臉蛋精緻、身材火辣，也作風直率大膽，從不避諱談論腥羶色話題，因此被封為「情色教主」，她近來拓展事業領域，開了YouTube頻道，日前曾拍影片聊了整形史，反應空前熱烈，因此她最近又拍續集，一口氣不藏私回答網友的疑惑，還公開整形前後對照圖，直言10年來砸400萬，才讓自己從路人變成女神。

雪碧在YT頻道「SS真雪碧無雙」再發整形影片第二彈，公開其實這10年間她不斷整形加微調，前後花了400萬，而這件事情正反評價都有，她都虛心接受，唯獨有人覺得她是拿男人的錢來進廠維修，她不能忍受，「Come on！認識我的人、我周遭的朋友都知道，老娘我很會賺錢！」，而她覺得拿辛苦賺的錢來投資自己沒什麼錯，也直言在這一行裡，漂亮的女生那麼多，不進化就沒辦法生存「我如果變老變醜變垮了，你們會想看我嗎？」，也老實說因為一直都有做醫美療程，她是感覺不太到自己老化的。

雪碧公開身上主要動刀的傷疤照。(取材自「SS真雪碧無雙」YT頻道)

雪碧整形有成，坦言從路人變成現在的模樣，經歷許多艱辛。(翻攝自「SS真雪碧無雙」YT頻道)

至於公開自己整形的歷程，讓很多女生心動也想整，雪碧覺得整形不是不行，但強調「在我的臉上做得好看，不一定做在你的臉上也是好看的」，且醫生技術也至關重要，這部分推薦想整形的朋友一定要多做功課，即使拿著明星照片去整，也得跟醫生討論適不適合自己，也覺得與其大改，不如微調，原則是「不要整得太過分」，避免整個崩掉，雪碧也首度公開她下巴有動了2次刀，但都沒做得很好，是靠後來的填充脂肪、玻尿酸等才讓線條流暢。

而很多人擔心臉上動刀，老了會鬆掉，雪碧表示關於這點，她唯一的堅持就是不削顴骨，怕臉部容易跨掉，至於很多美麗女星都有的臥蠶，雪碧認為不是每個人做都適合，她也是先以小分子玻尿酸施打來「做實驗」，搭配技術純熟的醫生，目前覺得很滿意，也大方拿出整型前的照片，直呼以前根本像路人，但變身的過程其實很艱辛漫長，整形真的不容易，「所以不要輕易去罵整型的人！」。

路人變女神十年整形辛酸史 回饋網友400整形問題大解答 又自爆整過XXXX 雪碧沒秘密啦

(中時新聞網)