民進黨桃園市議員王浩宇誣指時力前黨工林效先持毒，遭法院判賠40萬並登報道歉，但王浩宇無視己錯、對「退出政壇」的承諾也賴帳到底，日前更發文表示將聘請律師上訴三審。有人發現，王浩宇所聘請的竟是民進黨御用律師，怒批難道想用民進黨的威壓來翻案嗎？

王浩宇硬拗說法。

連署王浩宇相關罷免事務的臉書粉專「罷免王浩宇」今(25)日發文批，王浩宇對於自己誣陷他人持毒的「硬拗」實在是讓人相當「欣慰」，當初說「如果沒有這件事情就會退出政壇」，如今卻變成「如果沒有調查就退出政壇」，聽起來根本就是廢話，檢舉本來就會調查，王浩宇到底知不知道他在說些甚麼？

該粉專表示，王浩宇後來還稱將在三審中更換掉一直以來的江律師，換成民進黨「御狀（用）律師」、前民進黨發言人黃帝穎律師，難道是因為現在很多法官都怕得罪民進黨，王浩宇企圖利用政治來威脅司法嗎？想要利用政黨的威壓來翻案，如此厚顏無恥的行為，讓罷王團體「放心了」，直呼明年1月16日一定要罷免這個不適任的議員。

該文引來網友討論，表示「明年一月投票讓硬拗仔滾蛋」、「從沒期待過會主動請辭，但非常期待他怎麼拗，果然拗的很難看」、「退出政壇有比請吃雞排困難嘛？？姚文智都比你有Guts」、「這樣都能凹，真是無極限了」、「這個人到處都有理由，完全不會檢討自己是不是有哪裡做不好的」。

(中時新聞網)