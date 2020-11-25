新冠疫苗問世，全球期盼後疫情時代早日來臨。財信傳媒董事長謝金河引述廣達董座林百里看法指稱，「人類的宅性回不去了」，並大讚這句話充滿智慧與想像空間，「企業家平時不一定要多話，但關鍵時刻的一兩句話就可以看到老闆經營的底藴！」

謝金河在臉書以「一句話就可以看見企業家的智慧！」為題發文指出，貫穿2020年的肺炎疫情，最近疫苗的研發終於見到曙光！先是輝瑞製藥與德國Biontech合作研發的疫苗宣布有九成的療效，接著Moderna也宣布自行研發的疫苗也有九成療效，且不必像輝瑞疫苗必須保存在攝氏零下70度。英國Astranzeneca也宣布與牛津大學合作的疫苗也有好消息。

一時之間，全球都在期盼後疫情時代早日來臨，大家可以正常出國旅遊，到餐廳吃飯，過正常的生活。輝瑞疫苗傳出好消息，美國道瓊工業指數一度上漲1610點，但疫情中的居家辦公、視訊會議的Zoom 、視訊健身的Peloton等股價都瞬間暴跌2成，全球股市出現豬羊變色的景象。

謝金河表示，這個時候廣達董事長林百里跳出來說了一句充滿智慧的話，「人類的宅性回不去了！」這話充滿哲學與想像空間。林百里的意思是指，即便疫情過去，但人們透過視訊會議，線上學習或購物帶來的方便性及為企業帶來的成本下降，這是一個趨勢，恐怕回不去了。

「也就是說，也許疫情過去，全球會興起旅遊的狂熱，但新經濟的熱度可能不會改變，大家上網開會、購物、學習，不會因為疫情結束而改變。」

謝金河認為，林百里平常話不多，但他每一次出來講話，都隠含大道理。像上回他提到超級工廠在哪裡不重要，最後連掃地阿姨也會被替代。最近童子賢也看到電動車未來前景。企業家平時不一定要多話，但關鍵時刻的一兩句話就可以看到老闆經營的底藴！

(中時新聞網)