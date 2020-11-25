根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞的報導，阿迪巴約和熱火達成為期5年總值1.95億美元的頂級續約協議。

這張頂級合約的基本金額是5年1.63億美元。加上激勵條款，合約總值最高可達5年1.95億美元，而且這張合約沒有球員或球隊選項，也就是說阿迪巴約必須在熱火打滿5年才能成為自由球員。

現年才23歲的阿迪巴約，2017年選秀會首輪第14順位選秀，上賽季平均每場比賽可上場33.6分鐘，繳出15.9分、10.2籃板、5.1助攻、1.1抄截、1.3阻攻的全能成績單，季後賽場均得分提升至17.8分、10.3籃板、4.4助攻、1抄截。

阿德巴約上賽季首度入選全明星賽，季末更是進入年度最佳防守第二隊。原本盛傳熱火有意在2021年夏天全力追求「字母哥」阿提托康波，如今提前與阿迪巴約完成續約動作，那麼是不是意味著明年夏天阿提托康波前往邁阿密的機率愈來愈渺茫了呢？

(中時 )