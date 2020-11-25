49歲大陸男星李亞鵬和天后王菲離婚後，感情狀態一直是外界矚目焦點，去年他認戀爵士歌手「小王菲」Susie，最近流出一支李亞鵬緊牽彝族美女新歡「海哈金喜」並擁吻的影片。昨(24日)網上傳出更多照片，李亞鵬疑似隨女方回家鄉拜見準岳父母，兩人還一起去餐廳吃飯，腳穿情侶鞋，甜蜜指數破表，疑似好事近。

李亞鵬7年前和王菲宣布離婚，並強調兩人是和平分開，仍會共同撫養女兒李嫣，李亞鵬後來一度傳出「進度超車」，疑似生了雙胞胎，他傻眼發文否認，但也大方收下祝福，笑說「總有那天」，不抗拒再婚，然他去年認戀「小王菲」Susie，今年初就傳出分手。

李亞鵬疑似陪海哈金喜回家鄉。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

李亞鵬和海哈金喜穿情侶鞋。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

近日，李亞鵬和小他19歲、曾獲世界小姐中國區總決賽冠軍的「海哈金喜」親密影片瘋傳，《新浪娛樂》向李亞鵬身邊工作人員求證，對方不置可否說：「藝人私事不太清楚」，形同默認。昨又流出多張照片，推測李亞鵬應是到女方家鄉，和女方父母家人見面，也可見對這段關係的重視。

海哈金喜發文。（圖／翻攝自海哈金喜微博）

而海哈金喜昨打破沉默，宣布加入嫣然天使基金會的公益活動，寫下：「14年，免費救助13694位患者，讓我看到了堅持的力量，希望我以後也可以成為其中的一份子，力所能及，愛無止境～Let's love!」​​​​，李亞鵬先前轉發相關活動的文案「Let's love!」相同，間接放閃認戀。

(中時新聞網)