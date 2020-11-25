好市多黑色購物節23日開跑，每天都有不同產品優惠，但一名網友分享，現場有款「超狂產品」，明明沒有打折，網友仍暴動瘋搶。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多黑色購物節23日開跑，賣場每天推出各式各樣的優惠，吸引民眾前往，不過，在一片優惠海中，有款存錢筒明明沒有折扣，卻憑著超級特別的外形，吸引大批民眾搶購，不少網友看了也激動喊，太厲害！感覺不用存就發財了。

一名網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，逛好市多時，發現一款「存錢筒」，整體以紅色、金色為主，看上去非常喜氣，也很契合華人農曆春節的氣氛，因此讓原PO看到就直接搬兩顆回家，且每顆才689元，真的很划算！

喜氣照片一曝光，就吸引上萬網友按讚，不少人留言說，「很可愛欸，可以放財位」、「這次公司的交換禮物想好了」、「存三分之一就應該抱不動了」、「快過年了放門口，要進來就要投」、「感覺不用存就發財了，超招財的感覺」、「這顆要存到滿，就可以當嫁妝了」、「看起來很厲害」。

好市多推出喜氣撲滿，除了有招財進寶的錢袋子造型，還有財神爺的造型可以選購。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

另有不少人被燒到直呼，「剛也搬一個回家了」、「也想要入手一個」、「想去買一顆發財」。而超喜氣的撲滿，除了有招財進寶的聚寶盆撲滿外，還有財神爺造型的撲滿可以選購，許多人看了忍不住推爆。

但也有理性的網友表示，「感覺適合商家買來擺設，一般家庭似乎太佔空間」、「過完年就不知道要放哪裡」、「還沒存到前先噴六百多」。

(中時新聞網)