韓國浦項鋼廠旗下光陽廠24日傍晚驚傳一號高爐輸送氣體的管線氣爆，造成三名工人死亡，儘管當地消防局在20分鐘內撲滅火勢，但浦項仍在調查事故原因中，不過在台韓國商社已接獲總部緊急通知，暫停所有報價。此舉是否讓亞洲熱軋市場新行情蠢蠢欲動，備受市場關注。

中鋼則表示，韓國浦項光陽廠高爐管線發生氣爆一事，目前還在了解其生產設備損害情況，以及對整體產銷市場的影響情形。

(工商 )