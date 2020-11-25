韓浦項鋼廠驚傳氣爆 在台商社暫停報價 中鋼：正了解損害情況 10:002020/11/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國浦項鋼廠旗下光陽廠24日傍晚驚傳一號高爐輸送氣體的管線氣爆，造成三名工人死亡，儘管當地消防局在20分鐘內撲滅火勢，但浦項仍在調查事故原因中，不過在台韓國商社已接獲總部緊急通知，暫停所有報價。此舉是否讓亞洲熱軋市場新行情蠢蠢欲動，備受市場關注。 中鋼則表示，韓國浦項光陽廠高爐管線發生氣爆一事，目前還在了解其生產設備損害情況，以及對整體產銷市場的影響情形。 (工商 ) #中鋼 #浦項 #氣爆 #韓國 #鋼廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 要求換麵「端上來還是同1碗」 客留負評老闆爆氣：來比財產 23:312020/11/24 社會 陳喬恩電話遭外洩「還問真的本人嗎」 氣炸：噁心死了 18:552020/11/24 娛樂 衝擊面面觀系列三－RCEP的禁區：台灣與印度 04:102020/11/25 專題周報 軍人前夫狂告討500萬元家用 呂秋遠挺苦情媽：來一件殺一件 11:262020/11/24 社會 搭機被其他乘客惹怒 李亞萍爆氣揪領回嗆：我直接處理你 00:122020/11/25 娛樂 他爆特斯拉牛市驚天價 散戶殺進還能暴賺1倍 16:142020/11/24 財經 調查局帶隊搜索 國民黨立委吳怡玎住處 10:282020/11/25 政治 熱錢滿到天靈蓋 M1B衝10年新高 04:102020/11/25 財經焦點 頂溪站爺爺賣玉蘭花稱「妻逝獨居」惹心疼 在地人爆真相 08:202020/11/25 生活 目睹張紫妍遭性虐玩壞 同門師妹突傳死訊媽媽回應了 14:042020/11/24 娛樂 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 中芯落難 台廠大補 - 財經要聞 - 工商時報 高端新冠疫苗 接600萬劑大單 - 財經要聞 - 工商時報 印度再槓大陸 加禁43款App阿里巴巴也中彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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