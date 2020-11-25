買盤進場，激勵LME基本金屬期貨全漲；因最大金屬消費國中國需求持續強勁，且冠狀病毒(COVID-19)疫苗研發順利，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，進而激勵基本金屬期貨全漲，其中期鎳漲近2%，為表現最佳之金屬。

分析師表示，因美元兌一籃子貨幣走軟，提振市場對美元計價之金屬投資意願，亦進一步支撐各金屬走勢；此外，根據LME銅庫存顯示，銅庫存降至15萬4825噸，累計近一個月下降15%，令投資人擔憂供給不足，進而激勵期銅觸及30個月高點。

周二(11/24)報價，期銅上漲115.5美元，報每公噸7293美元；期錫上漲53美元，報每公噸18693美元；期鎳上漲307美元，報每公噸16242美元；期鋅上漲27.5美元，報每公噸2757美元；期鋁上漲13美元，報每公噸1986.5美元；期鉛上漲12美元，報每公噸2022.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)