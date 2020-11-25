新竹一名科技公司主管2017年搭台鐵前往新竹，因為不知道列車已抵達終點而滯留在車廂，直到列車駛離月台，他才被司機員發現，他稱之後依司機員指示獨自下車，在軌道區摸黑走回月台，路上遭自強號撞上，導致9根肋骨骨折和其他傷勢，他提告求償148萬。法院認為他仍有部分責任，判台鐵需賠36萬。

該主管在判決書中主張，他當天搭台鐵前往新竹，因為講電話未發現已抵達新竹，站務員在清車時有發現他，但沒有等他下車就逕自關門，等到列車停妥後，駕駛員才發現他，該駕駛員在車上指示路線，就開啟駕駛室西側門，要他行走軌道區，他在106.6公里處未聽到鳴笛聲，遭自強號擦撞，導致胸部挫傷、左側第3至11肋骨骨折、胸椎第5至10棘突骨折等重傷，花費3個月治療。

但台鐵指出，列車抵達新竹終點站時，都會在車上廣播通知，站務員清車時有發現該主管，已通知他須下車，豈料他並未下車，等到司機員發現時有告知留置駕駛室內，會調車回月台，但他在司機員不注意時逕自下車穿越軌道，才遭列車擦撞，認為他也有過失，需負部分責任。

新竹地院，駕駛室空間不大，如果該主管與司機員同處一室，司機員不可能完全沒有發現對方下車，兩方說詞存有疑點，但該主管跨越鐵路路線確實也是違規行為，應負起3成過失責任，最終判台鐵應賠償36萬8125元較為適當，全案仍可上訴。

(中時新聞網)