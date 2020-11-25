藝人黃國倫和老婆寇乃馨2009年結婚，至今已相伴11年，寇乃馨還在丈夫生日時送上450萬元的吉他。不過，黃國倫居然忘了結婚紀念日，讓寇乃馨心生不滿，趕緊向愛妻道歉。

被羅大佑直指是處男 黃國倫妙回「老婆沒被我壓壞」

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃國倫17日收到寇乃馨傳來的兩張直播截圖，沒有多想什麼，僅回覆加油，後來打給老婆卻換來冰冷語氣，「你知道今天是什麼日子嗎？」黃國倫頓時摸不著頭緒，追問下去才發現是結婚紀念日。

黃國倫知道事情大條，連忙道歉加甜哄3天愛妻才消氣，寇乃馨打趣地回：「我剛送你450萬元的吉他，你就忘記結婚紀念日。」原來黃國倫忙於「因為愛琴」展覽及演唱會，沒注意到紀念日，幽默地形容「為了『因為愛琴』忘了愛情，我的婚姻遇到瓶頸。」並透露下月19日是另一個結婚紀念日，到時候再忘記的話，「我就要恢復單身了！」

黃國倫忘了結婚紀念日惹怒寇乃馨。（圖／中時資料照）

黃國倫因為工作關係，與寇乃馨分隔上海台灣兩地，至今已超過2個多月，創下夫妻倆分開最久的紀錄，不過寇乃馨在老公生日當天，大手筆花了450萬買下吉他贈禮，讓黃國倫感動不已，「去年乃馨送我馬丁D100（120000美金）當生日禮物，圓了我吉他的終極夢想！今年老婆讓我見識到沒有最厲害，只有更厲害！她加碼買下眾琴之王，吉他之最的馬丁D200當做我今年的生日禮物！」坦言自己看中已久，礙於價格遲遲沒入手，想不到寇乃馨願意為了他，一口氣買下來。

寇乃馨也在臉書轉發黃國倫的貼文，霸氣的寫道：「常有人問我，女人對男人太好，會否不被珍惜？1、得看這男人夠不夠優？值不值得寵？2、他夠不夠愛你？能不能感動你願意寵他？3、要寵男人，咱女人自己得更強，得要才有才，要財有財！當女人自己夠實力，哪個男人敢不珍惜？」

(中時新聞網)