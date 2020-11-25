根據美媒報導，英格拉姆和鵜鶘完成5年總值1.58億美元的頂級續約合同。英格拉姆追求一張大合約，而鵜鶘則是將未來希望放在選秀狀元錫安威廉森與英格拉姆兩人身上。

英格拉姆是2016年選秀榜眼籤，職業生涯前3年都效力於湖人。去年夏天在與「一眉哥」安東尼戴維斯的交易案中，英格拉姆被當作​​籌碼而送到紐奧良。

來到鵜鶘後，英格拉姆迅速成為球隊進攻主力，而他的個人表現也大幅提升，不僅職業生涯首次入選全明星賽，更還當選年度最佳進步球員。

上賽季英格拉姆打了62場例行賽，場均出賽33.9分鐘，繳出23.8分、6.1籃板、4.2助攻、1.抄截、投籃命中率46.3%的攻防數據。

鵜鶘透過交易先後獲得亞當斯和布雷索，並在選秀大會用首輪13號簽選中基拉-路易斯，鵜鶘營副總裁葛格里芬透露，球隊的補強腳步還沒停止，可見得有意在新賽季大幹一場。

(中時 )